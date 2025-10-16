Kanacué presenta su segundo sencillo “GDP Gente de Parranda” bajo el sello Gaira Música Local

Cartagena

La agrupación musical Kanacué, bautizada por Carlos Vives como “los hijos de Gaira”, anuncia el lanzamiento de su segundo sencillo “GDP Gente de Parranda”, una celebración sonora que reafirma su identidad dentro de la llamada cumbia popular. Este nuevo tema llegará el 30 de octubre bajo el sello Gaira Música Local, marcando un paso más en la consolidación de su propuesta que combina tradición, mestizaje y modernidad.

“GDP Gente de Parranda” es un homenaje al espíritu alegre, festivo y comunitario del Caribe colombiano. Con ritmos contagiosos, letras que invitan a la unión y un sonido que fusiona la raíz folclórica con la frescura contemporánea, la agrupación reafirma su promesa de llevar la cumbia a nuevas generaciones sin perder su esencia.

De “Cuánto Duele” a “Gente de Parranda”: una evolución musical

Tras el exitoso debut de su primer sencillo “Cuánto Duele”, lanzado el 14 de agosto bajo el mismo sello, KANACUÉ continúa explorando los matices emocionales y sonoros de la cumbia popular. Si en su primera entrega retrataron el dolor y la resiliencia del pueblo, ahora celebran la vida, la alegría y el poder de la parranda como espacio de encuentro y resistencia cultural.

Un sonido con raíces vivas

Kanacué no es una agrupación convencional, sino un proyecto que hunde sus raíces en la memoria y la leyenda. Lo que comenzó como una recocha de amigos entre Jefferson Canacué (acordeón), Juanse Delgado (voz) y Jorjito Riaño (guitarra), se transformó en una búsqueda espiritual por el alma viva de la cumbia. Con la llegada de Benji Navarro (piano), Carlitos Lengua (bajo y producción) y Juanse Cuevas (voz), cantante cartagenero formado en el Cumbia House de Carlos Vives, el grupo dio forma a un sonido auténtico y contemporáneo: la cumbia popular.

Origen y significado

El apellido Canacué tiene raíces indígenas y afrodescendientes vinculadas al mestizaje de las comunidades del río Magdalena, reconocidas por su herencia musical y festiva. De ese legado nace el nombre KANACUÉ, que significa “gente de parranda”: una expresión de identidad que celebra el mestizaje cultural de Colombia —afrodescendiente, indígena, mestizo y raizal—.

Cada presentación de KANACUÉ es un viaje sonoro que conecta fiesta, resistencia y memoria colectiva.

Con “GDP Gente de Parranda”, la agrupación da un nuevo paso en su travesía musical, reafirmando que la cumbia no es solo un ritmo, sino una manera de vivir, sentir y resistir.