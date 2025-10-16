Juliana Aray advierte que falta de ejecución del Gobierno pone en riesgo inversiones de Bolívar

Cartagena

La representante a la Cámara Juliana Aray advirtió que, aunque Bolívar fue incluido como el cuarto departamento con mayor inversión nacional para 2026, con $3.282.655 millones asignados en el Presupuesto General de la Nación, la baja ejecución de los ministerios podría poner en riesgo las obras en el departamento.

“Una cosa es anunciar recursos y otra muy distinta ejecutarlos. Bolívar aparece con un presupuesto alto, pero sin garantías de que esos recursos realmente lleguen al territorio”, señaló Aray.

La congresista explicó que la inversión proyectada para Bolívar disminuyó un 5 % frente a 2025, y que una parte importante de los recursos proviene de fuentes condicionadas a una reforma fiscal que aún no ha sido aprobada, por lo que existe incertidumbre sobre su disponibilidad real.

“El Gobierno Nacional no puede seguir comprometiendo a los departamentos con presupuestos que no están asegurados. Si esas fuentes no se materializan, las obras quedarán en el aire”, advirtió.

Aray resaltó que Bolívar sí está cumpliendo: hay gestión, proyectos estructurados y voluntad desde el territorio para avanzar en sectores clave como Transporte, Salud, Educación, Vivienda y Agua Potable. Sin embargo, enfatizó que los ministerios no están ejecutando con la rapidez ni la eficiencia que las regiones necesitan.

“Bolívar está haciendo la tarea. Lo que falta es que el Gobierno Nacional cumpla. Los ministerios anuncian inversiones, pero no las ejecutan”, afirmó la representante.

Finalmente, la congresista conservadora reiteró su compromiso de vigilar y exigir que el presupuesto aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes se ejecute con transparencia y eficacia, para que los recursos se traduzcan en bienestar real para las comunidades.

“Este departamento no necesita discursos, necesita cumplimiento. Mi compromiso es asegurar que cada peso destinado a Bolívar se convierta en obras y progreso para nuestra gente.”