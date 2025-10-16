Huila impulsa la agroindustria del cacao con millonaria inversión internacional presentada en Roma

Neiva

En el Foro Global de Inversión “Hand in Hand” de la FAO, en Roma, Italia, un proyecto de desarrollo por 22,8 millones de dólares, destinado a fortalecer la cadena del cacao en el departamento. Esta iniciativa busca incrementar la productividad, renovar cultivos y avanzar en procesos de agro industrialización con valor agregado. La propuesta posiciona al Huila como una región con alto potencial agrícola y una oportunidad atractiva para la inversión extranjera.

El plan contempla la vinculación de 4.000 familias productoras bajo esquemas de asociatividad, impactando 2.300 hectáreas mediante labores de rehabilitación y siembra de nuevas áreas. Con este esfuerzo, el Huila espera ampliar su capacidad productiva y fortalecer la calidad del grano, reconocido a nivel internacional por su fino sabor y aroma. Además, se promoverá la certificación de cultivos sostenibles, así como la capacitación técnica de los productores vinculados al proyecto.

Según Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del Huila, comento que “dentro del componente de inversión, se destacan acciones como la construcción de tres plantas agroindustriales con enfoque en economía circular, la creación de un plan de turismo científico y el impulso a la comercialización de productos derivados del cacao. También se fortalecerán los procesos asociativos y se implementará un sistema de trazabilidad que garantice la calidad del producto en los mercados nacionales e internacionales”.

Este proyecto integral prioriza la inclusión de mujeres y jóvenes rurales, fomentando la sostenibilidad y el relevo generacional en el campo. Con esta apuesta, el Huila consolida su liderazgo como despensa agroalimentaria del país y reafirma su compromiso con el desarrollo rural, la transformación productiva y la construcción de paz desde el territorio.