Horóscopo del profesor Salomón HOY 16 de octubre: Libra y Cáncer deben evitar las envidias

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, advirtió a varios signos frente a las malas energías que se pueden presentar este jueves 16 de octubre de 2025. Esto implica cuidarse de las personas tóxicas y de los envidiosos para no perder la luz que va a brillar en todo lo que emprenda.

El número 16 representa los cambios abruptos. Sin embargo, también supone un momento de transformación y de crecimiento. Esto lo lleva a dejar atrás aquellas cosas que no le permiten avanzar y de superar los obstáculos para alcanzar el éxito en diferentes aspectos de su vida.

Horóscopo para este jueves 16 de octubre de 2025

Aries

Se viene una bendición grande en su vida, ya que cuenta con el respaldo de su ángel de la guarda. Además, si está pensando en realizar cualquier estudio, este es el mejor momento para hacerlo.

Número: 4664

Tauro

Es un buen día para darle importancia a la familia y a las relaciones con sus seres queridos para que ellos reciban la atención necesaria. También se avecinan buenas oportunidades de viaje para su vida.

Número: 3456

Géminis

Llegará dinero en una cantidad más que suficiente, ya que la rueda de la fortuna girará a su alrededor. Por otra parte, podrá solucionar los inconvenientes que tenga con sus vecinos o compañeros de trabajo, y se viene una nueva oportunidad en el amor.

Número: 0833

Cáncer

Logrará la firma de documentos que le garantizarán estabilidad económica y prosperidad. Por otra parte, debe evitar a toda costa las envidias con tal de evitar bloqueos en todo lo que desea hacer.

Número: 5127

Leo

Todo estará brillando a su favor. Esto implica que tendrá éxito en la salud, el dinero y el amor. Por otra parte, evite estar cerca de personas tóxicas, pues no le conviene perder esa buena energía que irradia en su vida.

Número: 1738

Virgo

Debe prestarle mucha atención al amor para revisar qué debe mejorar, fortalecer o cambiar en este aspecto. Se viene una firma de documentos importantes que le garantizarán estabilidad.

Número: 1177

Libra

Debe tener cuidado con las personas negativas, ya que pueden hablar mal de usted o generar chismes; por lo tanto, no comente tanto sus triunfos. También hay que evitar los celos y cualquier situación adversa en el amor.

Número: 0101

Escorpio

Es el momento de recoger la cosecha de lo que sembró como una muestra de prosperidad y éxito para su vida. También es importante que conserve su trabajo, ya que se puede ver favorecido por un ascenso a nivel laboral.

Número: 1234

Sagitario

Mantenga las cosas con calma y no pierda la fe si está pasando por alguna dificultad para que las cosas se puedan solucionar. Los juegos de azar le traerán una grata sorpresa en este día, y además se verá respaldado por una firma de documentos, incluyendo una nueva oportunidad laboral.

Número: 0988

Capricornio

Es el momento de comenzar un emprendimiento para que le garantice un buen resultado. Asimismo, si está interesado en realizar un viaje al extranjero, esta es su oportunidad.

Número: 2759

Acuario

Se avecina una cantidad de dinero más que suficiente que le garantizará estabilidad y felicidad. Asimismo, estará favorecido por el trabajo que tendrá durante los próximos días.

Número: 6826

Piscis

Hay que poner en orden algunas cosas que no estén bien en el trabajo, la familia o en sus negocios para evitar dolores de cabeza. Igualmente, debe prestar atención en la parte amorosa para saber qué necesita mejorar o fortalecer.

Número: 9814