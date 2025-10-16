Golpe a Los Flacos en el norte del Valle: tendrían vínculos con disidentes Farc

Las autoridades realizaron seis allanamientos en la zona urbana del municipio de Sevilla, norte del Valle, logrando la captura por orden judicial de siete presuntos integrantes de la banda criminal Los Flacos.

Cabecilla de Los Flacos capturado

Entre los capturados se encuentra Luis Montoya, alias “Titi”, señalado cabecilla de zona. Según el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, “Titi” sería el encargado de coordinar acciones criminales, liderar el brazo armado y garantizar la seguridad en el tráfico, expendio y almacenamiento de estupefacientes provenientes del Cauca.

“Alias “Titi” cuenta con antecedentes judiciales por homicidio, fraude a resolución judicial, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado", agregó el coronel Astaiza.

Otras capturas

También fueron detenidos Ingrid Pulido Caicedo (“Camila”), Elio García Restrepo (“Germán”), Luis Vera Herrón (“Crispín”), Eduardo Álvarez Ortiz (“César”), Darío Rueda Castillo (“Óscar”) e Yzavela Bravo Potosí. Todos ellos harían parte del componente de narcotráfico de la organización, encargados de la compra, acopio y comercialización de cocaína y marihuana para el microtráfico en la región.

Adicionalmente, se notificó una nueva orden de captura en centro penitenciario contra Misael Sánchez Londoño, quien ya se encontraba privado de la libertad por otros delitos.

La operación respaldada por unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y el Grupo JUNGLA incautaron una camioneta Chevrolet Dimax, una pistola con 17 cartuchos calibre 9 mm, $30 millones en efectivo, además de dispositivos electrónicos y teléfonos celulares.

Gracias a labores investigativas adelantadas por la DIJIN desde 2024, se recolectaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron abrir un proceso formal contra Los Flacos. Las investigaciones revelaron la expansión del grupo en los departamentos de Quindío, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, donde imponían su dominio mediante homicidios selectivos para controlar rutas del narcotráfico.

Alianza criminal con disidencias de las Farc

Según las autoridades, Los Flacos habrían establecido una alianza criminal con el Frente 57 de las disidencias de las Farc, con el objetivo de abastecerse de estupefacientes producidos en el Cauca y distribuirlos en municipios como Sevilla, Caicedonia y zonas rurales aledañas.

“El Frente 27 intentó tomar el control del negocio, lo que desató una guerra. Sin embargo, tras varias reuniones, los hermanos Sierra —cabecillas de Los Flacos— llegaron a un acuerdo con las disidencias. Así nació una alianza: Los Flacos se encargarían del tráfico local y las Farc del suministro de cocaína y marihuana. La banda tiene presencia en otros municipios del norte del Valle. El negocio generaba entre 100 y 400 millones de pesos mensuales”, explicó el investigador del caso.

Los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.