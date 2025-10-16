Cartagena

Encuentro de Servicios, Mercado Campesino y Emprendimiento se tomará El Pozón este viernes

El evento se realizará en el Colegio del Caribe a partir de las 8:00 de la mañana

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

Cartagena

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, realizará un Encuentro de Servicios, Mercado Campesino y Emprendimiento, con el objetivo de acercar oportunidades, bienestar y desarrollo a los cartageneros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento se realizará en el Colegio del Caribe, en el barrio El Pozón, a partir de las 8:00 de la mañana, y reunirá la oferta institucional del Distrito junto a la de entidades privadas, bajo la estrategia Gobierno al Barrio, que tiene como propósito acercar los servicios públicos a los territorios y fortalecer el vínculo entre la administración y la comunidad.

La jornada también beneficiará a los habitantes de Laureles, Nueva Cartagena, 14 de Febrero, San Nicolás, Los Lagos, Los Tamarindos, Isla de León, La Florida, 19 de Febrero y otros sectores cercanos.

Durante la actividad, los asistentes podrán acceder a productos frescos y locales a precios justos gracias al mercado campesino “Cosechas de mi Tierra”, una iniciativa que impulsa la economía rural y promueve el consumo responsable.

Además, el programa Ingreso y Trabajo del PES- Pedro Romero ofrecerá un espacio para que los emprendedores locales exhiban y comercialicen los productos elaborados con su esfuerzo y dedicación.

El director de la entidad, Jorge Redondo, invita a la ciudadanía a sumarse a esta jornada, destacando que “estas acciones reflejan el compromiso de la Administración Distrital con la superación de la pobreza y la construcción de una Cartagena con más oportunidades para todos”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad