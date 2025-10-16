Encuentro de Servicios, Mercado Campesino y Emprendimiento se tomará El Pozón este viernes

Cartagena

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, realizará un Encuentro de Servicios, Mercado Campesino y Emprendimiento, con el objetivo de acercar oportunidades, bienestar y desarrollo a los cartageneros.

El evento se realizará en el Colegio del Caribe, en el barrio El Pozón, a partir de las 8:00 de la mañana, y reunirá la oferta institucional del Distrito junto a la de entidades privadas, bajo la estrategia Gobierno al Barrio, que tiene como propósito acercar los servicios públicos a los territorios y fortalecer el vínculo entre la administración y la comunidad.

La jornada también beneficiará a los habitantes de Laureles, Nueva Cartagena, 14 de Febrero, San Nicolás, Los Lagos, Los Tamarindos, Isla de León, La Florida, 19 de Febrero y otros sectores cercanos.

Durante la actividad, los asistentes podrán acceder a productos frescos y locales a precios justos gracias al mercado campesino “Cosechas de mi Tierra”, una iniciativa que impulsa la economía rural y promueve el consumo responsable.

Además, el programa Ingreso y Trabajo del PES- Pedro Romero ofrecerá un espacio para que los emprendedores locales exhiban y comercialicen los productos elaborados con su esfuerzo y dedicación.

El director de la entidad, Jorge Redondo, invita a la ciudadanía a sumarse a esta jornada, destacando que “estas acciones reflejan el compromiso de la Administración Distrital con la superación de la pobreza y la construcción de una Cartagena con más oportunidades para todos”.