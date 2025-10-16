En Cartagena reunión Ministerial CELAC en Educación Superior trazará nueva hoja de ruta regional

Cartagena

Con la mirada puesta en el futuro de la educación superior en América Latina y el Caribe, “La Heroica” recibió a las delegaciones de 16 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para participar en la Reunión Ministerial y de Altas Autoridades en Educación Superior, organizada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el marco de la Presidencia Pro Tempore que ejerce el país.

El encuentro, que se realizará entre el 16 y 17 de octubre, cuenta con ministros, viceministros y autoridades en esta cartera de países como Brasil, Perú, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Cuba, Ecuador, Chile, Haití, República Dominicana, Venezuela, Jamaica, España y Guyana, encabezado desde Colombia por el ministro de Educación (e), Ricardo Moreno Patiño, y con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, para impulsar la construcción de acuerdos que marcarán un hito en la integración regional.

Además, participan observadores y garantes de redes académicas y organismos como el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), el Consejo Universitario CELAC-UE, la Universidad e Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) de Brasil, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, la Universidad Nacional de La Pampa y representantes de la comunidad universitaria de la región.

Para abordar temas como educación superior para la paz, democracia e integración social, internacionalización, movilidad académica, plurilingüismo, aseguramiento de la calidad, soberanía científica, cooperación solidaria y sostenible.

De este espacio surgirán tres resultados fundamentales:

• La Declaración Ministerial CELAC en Educación Superior, que reafirma el carácter de la educación como derecho fundamental y bien público.

• La Hoja de Ruta Regional CELAC en Educación Superior, que definirá los objetivos y acciones comunes para los próximos 5 años.

• La creación de la Mesa Ministerial Permanente de Educación Superior, instancia que garantizará la continuidad de los compromisos y el diálogo político y técnico entre los Estados miembros y la academia.

Así mismo, las conclusiones de este encuentro se integrarán a la próxima Cumbre CELAC-UE, que se llevará a cabo en noviembre de 2025 en Santa Marta, fortaleciendo la Presidencia Pro Tempore de Colombia en educación superior desde un eje estratégico dentro de la agenda birregional de cooperación y desarrollo sostenible.

El evento inaugural contó con la participación de las y los rectores de universidades públicas y privadas del país, que le dieron la bienvenida a las delegaciones en el Claustro de La Merced de la Universidad de Cartagena, donde reposan las cenizas del nobel Gabriel García Márquez.

Estos espacios de cooperación internacional reafirman el liderazgo regional del Gobierno del Cambio y su compromiso con una educación superior gratuita, inclusiva y transformadora, que promueva la justicia social, desarrollo sostenible y conocimiento como eje de la dignidad de los pueblos.