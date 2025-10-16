Elegida empresa que facilitará la compra de los 55 buses nuevos de Transcaribe en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, adquirirá para Transcaribe 5 articulados, 27 padrones y 17 busetones impulsados por gas natural vehicular, y 3 padrones y 3 busetones eléctricos, que entrarán a fortalecer la operación de Transcaribe Operador, único operador bajo total control de la Alcaldía de Cartagena, pasando así a una flota de 154 buses frente a los 99 actuales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para la compra de estos buses, el Distrito recibió ofertas de dos reconocidos proponentes, dentro del proceso de selección para la compra de los 55 nuevos buses que buscan fortalecer la operación del sistema y mitigar inconvenientes como las demoras en las frecuencias, hacinamientos en estaciones y deficiencias en el confort para los usuarios.

La Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena, conformada por las empresas Wisdom Technology SAS y SITTCA Oil & Gas SAS, resultó ganadora de la convocatoria pública No. TC-CP-001-2025, a través de la cual se realizará la adquisición de los nuevos buses que entrarán a reforzar la flota de TransCaribe Rol Operador.

Con esta adquisición de flota, la Alcaldía de Cartagena y Transcaribe podrán materializar la creación de nuevas rutas y la ampliación de la cobertura del SITM, así como el fortalecimiento de rutas existentes para mejorar la oferta y capacidad, y disminuir los tiempos de espera. Los 55 nuevos buses, además, incrementarán la demanda del sistema en 20 mil nuevos usuarios.

“Frente a las múltiples quejas ciudadanas sobre buses de Transcaribe, especialmente del operador privado Sotramac, que tienen a media flota dañada y parada en Patio Portal, sobre goteras dentro de los buses, aires acondicionados dañados, buses que se varan o que se sobrecalientan, esta es nuestra respuesta a Cartagena: comprar una gran flota de buses nuevos para optimizar la calidad del servicio y dignificar la calidad de vida de la gente”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Y esta no será la única compra de nuestro gobierno, pues el próximo año proyectamos comprar 100 más. Aunque estamos a la expectativa de si Sotramac se ratifica en su solicitud de terminación anticipada de contrato; y así ver cómo en poco tiempo, y de forma legal, buscamos la manera de arreglar, modernizar y controlar la operación de sus buses. Y así demostrarle a la ciudad que cuando hay voluntad y amor por Cartagena las cosas se hacen bien. Y esto va más allá de si es un gobierno o una empresa el responsable de un proceso”.

Más detalles de la empresa ganadora

La propuesta de la Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena, por un valor de $67.815.420.492, obtuvo una calificación de 90 puntos por parte del comité evaluador designado, cumpliendo con las condiciones y requisitos exigidos en el análisis preliminar de la convocatoria, resultando así seleccionada entre las dos firmas que se presentaron a la misma.

La Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena está conformada por dos empresas colombianas independientes con diferentes enfoques: Wisdom Technology se especializa en movilidad sostenible y transporte ferroviario, mientras que SITTCA Oil & Gas proporciona soluciones integrales para las industrias Oil & Gas, energía y construcción.

SITTCA ofrece servicios como exploración, producción, mantenimiento, y también soluciones de energías renovables e hidrógeno, incluyendo el alquiler de equipos y análisis de tuberías. Wisdom Technology, por su parte, es representante exclusivo de equipos de transporte ferroviario y se enfoca en autobuses y vehículos con tecnologías eléctricas, híbridas y de hidrógeno.

Así las cosas, el Gobierno Distrital, adquirirá para el operador público de TransCaribe 55 buses nuevos, en los que seis serán los primeros con tecnología eléctrica en la flota del sistema. Así, TransCaribe Operador, que está bajo el control total de la Alcaldía de Cartagena, pasará de 99 a 154 buses.

“Esta compra es tan importante porque no solo mejoraremos el servicio de TransCaribe, sino que le entregaremos a Cartagena lo que merece: vehículos modernos, sostenibles y en óptimas condiciones para dignificar la calidad de vida de los usuarios y que el sistema deje de ser un suplicio o un foco de críticas en Cartagena”, indicó Dumek Turbay.