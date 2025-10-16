El pulso del Fútbol, 16 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Hay persecución contra Nacional? 44:24 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de la Selección Colombia Sub-20 ante la Selección Argentina en la semifinal del mundial de la categoría. Steven dijo: “A mí me gustó que lo que dijo César Torres después del partido, él dijo que fracasamos y me parece bien. Nos falta que nos duelan las derrotas, porque siempre sacamos la excusa de que llegamos hasta cierta fase”. Sobre el tema César agregó: “Yo no estoy de acuerdo con César Torres, no me parece que se haya fracasado ¿Cómo va a decir que no nos duelen las derrotas? Este país está cansado de recibir las derrotas”.

