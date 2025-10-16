El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El pulso del Fútbol, 16 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre la falta de la mentalidad ganadora de la Selección Colombia Sub-20.

Selección Colombia Sub-20. Foto: Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images

Selección Colombia Sub-20. Foto: Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images / Ricardo Moreira - FIFA

Juan Cedeño

¿Hay persecución contra Nacional?

¿Hay persecución contra Nacional?

44:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Selección Colombia Sub-20. Foto: Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de la Selección Colombia Sub-20 ante la Selección Argentina en la semifinal del mundial de la categoría. Steven dijo: “A mí me gustó que lo que dijo César Torres después del partido, él dijo que fracasamos y me parece bien. Nos falta que nos duelan las derrotas, porque siempre sacamos la excusa de que llegamos hasta cierta fase”. Sobre el tema César agregó: “Yo no estoy de acuerdo con César Torres, no me parece que se haya fracasado ¿Cómo va a decir que no nos duelen las derrotas? Este país está cansado de recibir las derrotas”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad