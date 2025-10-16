Defensoría del Pueblo atiende reclamos de pacientes de la Nueva EPS

La Defensoría del Pueblo se reunió con delegados de las asociaciones de pacientes y usuarios de la Nueva EPS, quienes se acercaron para expresar sus reclamos urgentes relacionados con el derecho a la salud.

La defensora Iris Marín escuchó las preocupaciones de los usuarios, que se enmarcan en la crisis generalizada del derecho a la salud en Colombia, según lo ha definido la Corte Constitucional.

“Lo importante aquí es trabajar articuladamente en pro de resolver los problemas estructurales del derecho a la salud en Colombia porque hemos podido evidenciar que efectivamente esta crisis que viene de tiempo atrás se ha venido agravando particularmente en los últimos años y este año ha sido un año crítico en el que podemos evidenciar una regresividad en la atención en salud”, dijo la defensora.

El órgano de control se comprometió a acompañar esta solicitud y a facilitar la creación de una mesa de trabajo para abordar los reclamos. El objetivo principal es trabajar de manera articulada para resolver los problemas estructurales del derecho a la salud en Colombia.

La institución reitera la importancia de garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud, así como de promover la participación ciudadana en la construcción de soluciones para superar la crisis actual.