Defensoría del Pueblo atiende reclamos de pacientes de la Nueva EPS
Solicitan la creación de una mesa de diálogos con la Interventoría de esa EPS.
La Defensoría del Pueblo se reunió con delegados de las asociaciones de pacientes y usuarios de la Nueva EPS, quienes se acercaron para expresar sus reclamos urgentes relacionados con el derecho a la salud.
La defensora Iris Marín escuchó las preocupaciones de los usuarios, que se enmarcan en la crisis generalizada del derecho a la salud en Colombia, según lo ha definido la Corte Constitucional.
“Lo importante aquí es trabajar articuladamente en pro de resolver los problemas estructurales del derecho a la salud en Colombia porque hemos podido evidenciar que efectivamente esta crisis que viene de tiempo atrás se ha venido agravando particularmente en los últimos años y este año ha sido un año crítico en el que podemos evidenciar una regresividad en la atención en salud”, dijo la defensora.
El órgano de control se comprometió a acompañar esta solicitud y a facilitar la creación de una mesa de trabajo para abordar los reclamos. El objetivo principal es trabajar de manera articulada para resolver los problemas estructurales del derecho a la salud en Colombia.
La institución reitera la importancia de garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud, así como de promover la participación ciudadana en la construcción de soluciones para superar la crisis actual.