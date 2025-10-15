Pacientes de Nueva EPS piden constituir mesa con Defensoría del Pueblo e interventora por crisis

Este miércoles, organizaciones de pacientes de la Nueva EPS de distintas localidades de Bogotá, realizaron un plantón frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo en la capital, exigiendo a la defensora Iris Marín, intervenir por los usuarios de la entidad que sufren por las fallas de la EPS.

Alertan que los pacientes son los principales afectados por el fin de los contratos entre las clínicas y la Nueva EPS, también que se registran demoras en el agendamiento de citas y falta de entrega de medicamentos.

“Nosotros hemos enviado quejas constantemente durante todo el año y creemos que ha sido un poquito silencioso el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, frente a la violación del derecho a la salud en Colombia (...) no hay red de atención, no hay pagos”, advirtió Nestor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo.

A la Defensoría, solicitan puntualmente que emitan alertas tempranas por la violación sistemática del derecho a la salud, mientras se constituye una mesa para dialogar junto a la interventora de la EPS, Gloria Polanía, con el fin de encontrar soluciones inmediatas para los pacientes.

“El siguiente punto que solicitamos es una mesa conformada con la defensora del pueblo y la interventora nueva EPS, a lo cual la Nueva EPS hasta este momento no ha respondido ni a la defensoría del pueblo ni tampoco al delegado que mandó”, explicó el vocero de Pacientes de Alto Costo.

Aunque aún está por establecerse una fecha para que se realice esta mesa, hacen un llamado a la interventora de Nueva EPS para que frene los procesos de destrucción de contratos y tome decisiones en medio de la crisis humanitaria que hay en el sistema de salud para salvar el mayor número de vidas posibles.