Exinterventor de Nueva EPS, Bernardo Camacho, sería el próximo Superintendente de Salud

La hoja de vida de Bernardo Camacho, fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia de la República, para asumir el cargo de Superintendente de Salud, tras la renuncia de Giovanny Rubiano.

Camacho fue agente interventor de Nueva EPS desde noviembre del 2024, hasta el pasado mes de agosto, dejando varios pendientes en la entidad, como la presentación de los estados financieros del 2023 y 2024.

Aseguró el pasado mes de julio que había logrado superar la etapa de verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas que aparecieron en febrero del año 2024, y estaba a la espera de la aprobación de la contralora delegada para aprobar esta documentación, para luego dar a conocer las cifras a finales de ese mismo mes.

Noticia en desarrollo...