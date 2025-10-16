DATT despejó vías ocupadas de manera indebida por vehículos de carga pesada en El Bosque

Cartagena

Con el objetivo de recuperar el espacio público ocupado de manera indebida por vehículos de carga pesada, especialmente mulas y tractocamiones, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, realizó operativos de control de tránsito en el barrio El Bosque, despejando las vías para la correcta movilidad de vehículos y peatones.

“Estas son denuncias constantes que recibimos de la comunidad por las conductas inadecuadas de estos vehículos que afectan la tranquilidad y la seguridad de los residentes de la zona. Vamos a seguir, desde el Gobierno distrital, realizando estos operativos de control para la correcta movilidad de los residentes de este sector”, expresó José Ricaurte, director del DATT.

Durante la jornada, se evidenció la presencia de estos vehículos estacionados sobre andenes, zonas peatonales y otros espacios destinados para el libre tránsito de los ciudadanos, generando obstrucciones y afectaciones a la movilidad y seguridad de los residentes del sector.

Las intervenciones contaron con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cartagena, la Infantería de Marina, la Gerencia de Espacio Público y Distriseguridad, quienes realizaron inspecciones y procedimientos para el adecuado parqueo de los automotores.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores y empresas de transporte de carga para que acaten las normas y se abstengan de utilizar las vías y espacios públicos del barrio como parqueaderos improvisados. Se anunció que estos controles continuarán realizándose de manera periódica, no solo en El Bosque, sino en otros sectores afectados por esta problemática.