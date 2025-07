Amenaza contra el sexto capturado por caso Miguel Uribe: le acabamos hasta con el nido de la perra

JUDICIAL - EL DATO DE JOSE ANDRES

Caracol Radio conoció el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía Cristian Camilo González Ardila, el sexto implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

El confeso criminal le reveló al ente acusador que no solo planeaban asesinar al precandidato, también estaban maquinando un atentado con bombas contra alguien que tiene como escolta una caravana de seis camionetas blindadas.

Tres llamadas, así se gestó el plan de asesinato.

González le dijo a la Fiscalía que el plan para asesinar a Miguel Uribe comenzó a gestarse desde el 2 de junio a través de video llamadas.

Ese día él estaba en el parque la Alameda, en el barrio El Muelle cuando recibió la video llamada de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, y le dijo que “necesitaba un man para que le haga un homicidio”, en ese momento le pasó a alias ‘Junior’ para que hablaran porque él ya había matado a varias personas.

“Chipi o ‘El Costeño’ dice que él no va aponer ninguna plata de primeras porque a él ya le habían robado once millones igual, o sea, pagando una vuelta que no habían hecho”.

El jefe de la banda criminal (‘Chipi’ o ‘Costeño’) le dijo al motero que la vuelta contra el senador Miguel Uribe tenía que hacerla un menor de edad.

“Chipi me dice: no, a él lo necesitamos para otro trabajo, lo que necesito ahorita es un menor de edad, como sea tiene que ser un menor de edad”.

Luego de colgar la llamada, el motero Gonzalez Ardila continuó la conversación con alias ‘Junior’ quien le advirtió que utilizar a un menor de edad en esa “vuelta” iba a salir mal. “Cristian, eso es un volado, esa vuelta no va a salir bien”.

El 06 de junio, un día antes del atentado el motero Cristian González y alias ‘Costeño’ o ‘chipi’ volvieron a hablar por video llamada. Ese día el jefe criminal estaba en una camioneta y al lado de él un muchacho (el menor sicario).

“A él es al que usted va a sacar mañana”. Le dijo.

El 07 de junio (día del atentado), dijo que ‘El costeño’ le hizo una llamda por voz normal de su número personal y le pidió que llegara al parque ‘El golfito’ (lugar del intento de asesinato).

“Me envía un código de Nequi para retirar $20 mil pesos y yo voy y los retiro en el Cooratiendas del Muelle, y tanqueo la moto, porque esa plata era para que yo llegara a ‘Chipi’ al parque el golfito.

La amenaza: “donde hable le acabamos hasta con el nido de la perra”

Cristian Camilo González relató que él llegó tarde a la escena del atentado, y cuando llegó a la esquina del parque escuchó el tiroteo, le hizo tres llamadas a ‘el Costeño’ y como no le contestó, entonces se fue a su casa a fumarse un cigarrillo de marihuana.

“Paré en el parque de la Alameda, me fumé un bareto y seguí para la casa. Estando en la casa me llama una amiga que se llama Bony, me acuerdo que seguidamente me llama por WhastApp William, alias ‘El viejo’, y me dice “llegue al puteadero del Paisa ya, ya, ya”.

Una vez estuvo en el burdel, dice el motero Cristian González, que en ese establecimiento estaban alias ‘Costeño, alias ‘Viejo’ y una mujer que no conocía (alias Gabriela) y que al subir al segundo piso Willian (el viejo) le dijo que tranquilo, que no pasaba nada. La misma advertencia se la hizo el jefe criminal.

“Chipi estaba mu contento, alegre y me dice estas palabras: Cabrón, usted no sabe nada hijo de perra, usted no sabe nada, si llega a pasar algo le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa”.

Dijo Cristian que iba a guardar silencio y luego de la amenaza, alias ‘Costeño’ sacó un fajo de billetes, le dio $ 10 mil y se llevó una lata de cerveza.

“Malparidos izquierdistas” mataron a Uribe.

Cristian Camilo reconoció que él era la persona contratada para sacar de la escena del crimen al sicario menor de edad y que “por esa vuelta” le ofrecieron $10 millones y que solo se enteró que la víctima era el senador Miguel Uribe Turbay cuando la gente en el parque el gofito empezó a gritar “malparidos izquierdistas” mataron a Uribe.

“pero si hubiera sabido que era el senador le hubiera cobrado hasta $20, yo no le caminé a esa vuelta (homicidio) porque no me habían girado todavía ninguna plata”.

El otro atentado con maleta bomba y las caravanas.

La Fiscalía preguntó a Cristian Camilo si, además del intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe sabía de otro plan criminal. El confeso delincuente dijo que la banda de alias ‘El costeño’ estaba maquinando un ataque con explosivos a otra personalidad nacional que tenía como esquema de seguridad una caravana de cinco o seis camionetas blindadas.

“Yo tenía que manejar la moto y se la tenía que pegar a una de las camionetas y que un venezolano era el que la pegaba al techo de la camioneta, ‘Chipi’ iba pegado en un carro jugando con el control para hacerla estallar”.

El motociclista, al igual que otros tres implicados comenzó a hablar y no se descarta que busque beneficios judiciales a cambio de entregar información a las autoridades