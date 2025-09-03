Los datos desconocidos de la organización “Plata o plomo” que planeó el crimen de Miguel Uribe

EL DATO DE JOSE ANDRES

Los investigadores del crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, recuperaron información sensible para descubrir quién o quiénes ordenaron el magnicidio.

Caracol Radio conoció un extenso informe de policía judicial que revela los datos desconocidos que fueron hallados en el teléfono de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’, el séptimo capturado por su presunta participación en el crimen del senador.

La Fiscalía logró recuperar información que fue borrada. Fueron analizadas más de 130 mil imágenes entre las cuales hay múltiples rostros, contactos, transferencias de dinero, chats, audios e imágenes de armas, incluso búsquedas en internet relacionadas con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay.

El ente investigador descubrió que, el 7 de junio de 2025, día del atentado, el grupo criminal “Plata o Plomo” hizo una videollamada a las 12:43 pm con una duración de 1 minuto y 25 segundos.

Imagen 1

El grupo de WhatsApp que planeó el crimen de Miguel Uribe Ampliar

Los mensajes borrados en el celular de Harold

Los investigadores recuperaron audios y chats donde quedó en evidencia la participación de alias ‘Harold, alias Chipi y otros integrantes de la organización delcitiva. El 13 de junio de 2025 a las 2:59 pm, alias Harold envió un audio a uno de sus contactos.

La transcripción de ese mensaje dice que todos estaban enterados del crimen que iban a cometer.

“Él le había preguntado eso, pues en que habían quedado, después de que habían hecho la video llamada si me entiendes, después de que habían hecho la video llamada, pues según eso que, según todos, todos, estaban enterados, que, porque tu habías estado en la video llamada, que “Chipi”, el “chino” y el, creo hasta ahí es lo que yo sé si me entiendes”.

El 7 de junio a las 6:53 pm, casi dos horas después de ocurrido el atentado, Harold esperaba $500 mil pesos que le había prometido Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’.

“Entonces estoy esperando a que me pasen eso, porque si “Chipi” me llega a dar hoy mi medio millón, de una vez le paso todo, todo, todo, sin, pero ni nada, antes me caerían de perlas”.

Otro de los mensajes recuperados data del 10 de junio de 2025 a las 6:22 pm. Se trata de un audio que Harold envió a uno de sus contactos y según la transcripción, estaban preocupados por el rastreo que adelantaban las autoridades.

“Pues ósea eso si es como denso, porque están investigando todo el recorrido que el hizo desde que salió de la casa, quien le pidió la moto, quien fue el conductor, si el conductor sabe algo, porque también por ahí estuve mirando, pero pues no sé, la verdad si me da como susto, pero pues no sé, que sea lo que Dios quiera, porque pues finalmente uno no tiene nada que ver hay, ósea yo lo hice sin saber que era para eso”.

Alias ‘Mosco’ el criminal jefe y quien estaría detrás del crimen

Alias El ‘Mosco’ sería el eslabón perdido en el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay.

Sobre él no hay recompensa como sí sucedió con alias ‘El Costeño’, pero se sabe que sería el líder de un gran porcentaje de las ollas en Bogotá.

El grupo de WhatsApp que planeó el crimen de Miguel Uribe Ampliar

En el celular de Harold Daniel Barragán (séptimo capturado por ese crimen) hay chats y audios que lo relacionan con ‘El Mosco’. Prueba de ello, es un mensaje recuperado del 17 de junio de 2025 a las 3:59 pm.

“mi amor yo estoy es pegado con los de “Mosco”, mi cielo por si no sabía, esa mercancía es de “Mosco” oyó hay como pa que se vayan instruyendo y toda la vuelta mi amor, eso viene desde el centro”

La Fiscalía pidió a un juez enviar a la cárcel a alias Harold Barragán Ovalle, y el próximo jueves se conocerá la decisión del togado.