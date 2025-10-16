Con un revólver calibre 38 y estupefacientes capturaron a ‘El Ower’ en Cartagena

Cartagena

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder un revólver calibre 38, con cinco cartuchos para el mismo y un centenar de dosis de alucinógenos, al sur de Cartagena.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y los diferentes controles que se vienen realizando en el sector La Puntilla, del barrio Olaya Herrera, permitió capturar a ‘el Ower’, de 22 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con cinco cartuchos para el mismo y 120 dosis de base de coca.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en varios hechos delictivos.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.