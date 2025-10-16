Cobros con celular: la nueva herramienta que están usando los comercios locales

Nuek, la plataforma de pagos de Minsait, presentó la XIV edición del informe sobre Tendencias en Medios de Pago, en este se destacó que en Colombia han aumentado el número de comercios que cobran mediante el celular.

Para el caso de América Latina se registra un 62% de personas que tienen una cuenta bancaria y que han usado este tipo de modalidad, en el caso de Europa se registró un 41% de alcance.

Ahora bien, en Colombia entre el 60% y 70% de los colombianos bancarizados, ya han tenido contacto con esta modalidad, es decir, 6 de cada 10 personas con una cuenta de banco ya pagan en comercios con el celular.

“Esto es una cifra que realmente habla por sí sola, este cambio tiene unas implicaciones muy profundas, entendiendo que los comercios, incluso los pequeños, los de barrio, están adoptando este tipo de soluciones, además acerca a la tecnología a muchos negocios que antes realmente estaban por fuera del sistema financiero formal”, dijo el Head of Clients – Andean en Nuek, José Pablo Gil Echavarría.

¿En qué comercios se utiliza esta modalidad?

La implementación de esta modalidad se ha realizado en tiendas pequeñas y comercios locales, ya que la facilidad de usar el celular reduce las barreras que hay en el acceso a los datafonos tradicionales. Según el informe, el 72% de la población bancarizada en Latinoamérica ha recibido la opción de pagar con esta herramienta en tiendas de proximidad, una cifra 26 puntos por encima de Europa.

“Lo que ocurre hoy es un cambio de paradigma: la función del terminal se integra en el smartphone, el comercio gana agilidad y los costes se reducen drásticamente. Lo que antes era una limitación tecnológica se convierte en una vía para activar un nuevo modelo operativo para los comercios que habían quedado fuera de la transformación digital”, afirmó el Director ejecutivo de Nuek, Javier Rey.

¿Qué personas han utilizado más esta modalidad?

A su vez, en este estudio se presentó una brecha generacional, ya que el alcance de esta herramienta es del 50% en jóvenes de 18 a 34 años, y para mayores de 55 años este alcance representa tan solo 37%, el rechazo a esta tecnología por parte de este grupo generacional se debe principalmente a la preferencia por métodos tradicionales y a la desconfianza en la seguridad digital.

“Esta brecha de todos modos se va cerrando a medida que aumenta la confianza, la seguridad y la facilidad de uso de estos métodos de pago pero evidentemente también hace parte de un relevo generacional”, agregó el Head of Clients – Andean en Nuek, José Pablo Gil Echavarría.

Finalmente, Colombia se consolida como uno de los países líderes en la región en la adopción de pagos móviles. Sin embargo, el reto está en seguir fortaleciendo la educación digital y la seguridad para que más consumidores y negocios accedan a este tipo de herramientas.