Cayó alias ‘El Brayan’ con 95 dosis de base de coca en Arjona, Bolívar: así fue su captura

Cartagena

La Policía Nacional en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, en desarrollo de acciones enfocadas a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, capturó a una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta acción se ejecutó en vía pública del municipio de Arjona donde patrullas de vigilancia al realizar registro a una persona de 33 años conocido con el alias del ‘Brayan’, le hallaron en su poder 95 dosis de base de coca, lista para su comercialización.

Esta persona tiene cinco anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El detenido junto a la sustancia estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que un juez de la república defina su situación judicial.

“De esta manera con la disposición de planes de vigilancia y control con todas nuestras capacidades humanas y tecnológicas se busca brindar seguridad y tranquilidad a todos los bolivarenses”, aseveró, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.