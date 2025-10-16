Cartagena acoge la Reunión Ministerial y de Altas Autoridades de la CELAC en Educación Superior

Cartagena

Durante tres días, la ciudad heroica se convierte en el punto de encuentro de los liderazgos políticos y académicos de América Latina y el Caribe con la celebración de la Reunión Ministerial y de Altas Autoridades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Educación Superior, organizada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su calidad de Presidencia Pro Tempore del mecanismo regional.

El evento, que se desarrollará del 15 al 17 de octubre de 2025, reúne a ministras, ministros y altas autoridades responsables de la educación superior de los Estados miembros, junto con representantes de redes académicas, asociaciones universitarias, delegaciones diplomáticas y líderes del sector educativo.

La agenda se inaugura con una Cena de Bienvenida en el Claustro de La Merced, espacio histórico donde reposan las cenizas del nobel Gabriel García Márquez y sede de la Universidad de Cartagena. En esta ceremonia participarán la doctora Rosa Villavicencio, canciller de la República, el doctor Ricardo Moreno Patiño, ministro de Educación Nacional (e), junto con los ministros, ministras y altas autoridades de países miembros de la CELAC.

Durante las jornadas de trabajo, las delegaciones debatirán los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la región para fortalecer la educación superior como centro de transformación social y desarrollo sostenible.

Ejes temáticos de la agenda

Los cinco ejes de trabajo que orientan la agenda son:

Educación superior como derecho fundamental y bien público.

Este eje busca fortalecer los marcos normativos y las políticas públicas que garanticen el acceso, la permanencia y la graduación de los y las estudiantes, así como el bienestar de las comunidades académicas y la dignificación de la profesión docente, entre otros aspectos, en condiciones de equidad, promoviendo sistemas de financiamiento sostenibles, ampliación de la oferta pública, reducción de brechas territoriales y consolidación de las instituciones como espacios de desarrollo social y territorial.

Educación superior para la paz, la democracia y la integración social.

Orienta la acción educativa hacia la construcción de paz y la reconciliación, fomentando proyectos pedagógicos, investigativos y de extensión que vinculen a las universidades con sus territorios, promuevan la convivencia, fortalezcan la participación ciudadana y contribuyan a reparar tejidos sociales afectados por la violencia o la exclusión.

Internacionalización, movilidad académica, plurilingüismo y aseguramiento de la calidad.

Impulsa estrategias para ampliar las oportunidades de movilidad académica intra y extra regional, promover el aprendizaje de lenguas ancestrales, criollas e indígenas, armonizar los sistemas de aseguramiento de la calidad y crear mecanismos de reconocimiento mutuo de títulos, todo ello bajo principios de cooperación horizontal, justicia cognitiva y diversidad cultural.

Conocimiento como bien común y soberanía científica.

Promueve la investigación colaborativa, el acceso abierto a la información, el diálogo entre saberes académicos y tradicionales y la vinculación del conocimiento con las necesidades sociales y ambientales de la región, impulsando una ciencia orientada a la vida, la equidad y la sostenibilidad.

Modelos de cooperación solidaria y sostenibles.

Busca establecer y consolidar redes regionales de instituciones de educación superior, generar programas de doble titulación y proyectos conjuntos, y establecer mecanismos de cooperación que reduzcan las asimetrías institucionales y territoriales, promoviendo un relacionamiento más equilibrado entre América Latina, el Caribe y socios extrarregionales.

Resultados esperados

Como resultado de las deliberaciones, se prevé la adopción de decisiones políticas y técnicas de alto impacto, entre ellas:

• La adopción de la Declaración Ministerial y de Altas Autoridades CELAC en Educación Superior, que reafirma el carácter de la educación superior como derecho fundamental, bien público y pilar del desarrollo sostenible, la justicia social y la integración regional.

• La aprobación de la Hoja de Ruta Regional CELAC en Educación Superior, que traza las líneas de acción y sus metas para avanzar en la consolidación del Espacio Regional de Educación Superior.

• La creación de la Mesa Ministerial Permanente de Educación Superior de la CELAC, como instancia de coordinación política y técnica que garantizará la continuidad de los compromisos adoptados y la interlocución constante entre los Estados y la academia.

• La visibilización de buenas prácticas institucionales y territoriales en materia de inclusión, internacionalización y cooperación, promoviendo su sistematización y réplica entre los países miembros.

• La articulación de los resultados de la Reunión Ministerial con la próxima Cumbre CELAC–UE (noviembre de 2025), posicionando a la educación superior como un eje estratégico en la agenda birregional de cooperación y desarrollo sostenible. Un compromiso regional con el conocimiento y la integración.

Entre los asistentes se destacan rectores y rectoras de instituciones de educación superior públicas y privadas, representantes de organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y redes académicas latinoamericanas y caribeñas, quienes consolidarán alianzas estratégicas orientadas a fortalecer la integración regional en clave educativa, científica y cultural.