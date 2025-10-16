Cárcel para Yoider, implicado en asesinato de hombre por cruzar una frontera invisible en Cartagena

Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Yoider de Jesús Romero Arévalo, presuntamente implicado en un asesinato ocurrido en Cartagena.

La decisión judicial se refiere a hechos ocurridos el pasado 28 de mayo en el barrio Colombiatón. Según la investigación el procesado, de 28 años, junto a varias personas más habría herido en múltiples oportunidades con arma blanca a un hombre identificado como Jarison Rojas, en dicho sector de la capital bolivarense.

El ataque se habría producido porque la víctima, de 24 años, al parecer, cruzó una de las llamadas fronteras invisibles que grupos ilegales han trazado en esta parte de la referida zona. Por estos hechos Romero Arévalo fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por la Policía Nacional el pasado 11 de octubre en el barrio Fredonia de Cartagena.

En las audiencias preliminares el investigado negó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía.