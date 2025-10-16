Capturan a hombre en Manizales señalado de hurtar una cadena de alto valor a un adulto mayor

Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales materializó la captura de un hombre en la carrera 23 con calle 46, luego de que la comunidad alertara y retuviera al presunto responsable de un hurto.

“Es así como en atención a una denuncia ciudadana recibida a través de la línea de emergencia 123, uniformados de la patrulla de vigilancia número 13, adscrita al CAI La Leonora, se desplazaron al lugar y realizaron la captura de un hombre identificado como “Jhonatan”, de 33 años de edad, quien fue detenido por la comunidad en momentos en que, presuntamente, hurtó mediante la modalidad de “raponazo” una cadena de oro a un adulto mayor, en la avenida Santander con calle 46.”; dijo el Teniente Coronel Mauricio Dávila Sánchez Subcomandante Policía Metropolitana de Manizales

El capturado quien registra cinco sentencias condenatorias, que en conjunto suman más de diez años de prisión: tres por el delito de hurto calificado y agravado, una por homicidio y otra por receptación; fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que responda penalmente por los hechos ocurridos en las últimas horas