Empresa Metro abrirá convocatoria para construcción de renovación urbana en Bogotá

Bogotá D.C

Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna , organizada por Prisa Media, el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez destacó los proyectos que se están articulando para intervenir los entornos al rededor de la Primera Línea del Metro y que sean amigables y beneficiosos con las comunidades.

Hay un proyecto en particular para el cual se abrirán convocatorias en el próximo mes de noviembre.

“Una infraestructura urbana asociada a la estación 6 que queda en la Primero de Mayo con la Avenida Boyacá. Ahí pensamos que se puede desarrollar un proyecto de vivienda comercial y lo que buscamos es un socio que invierta en el suelo”, aseguró el gerente.

El suelo de aproximadamente 6mil m2 es de propiedad de la Empresa Metro y de acuerdo al funcionario, entre 25 y 35 años se revierta la infraestructura a la entidad.

Lo que se busca con esta convocatoria es renovar el espacio público en esta zona que será el principal corredor de la Primera Línea del Metro de Bogotá por donde circularán miles de personas y usuarios de este transporte.

“Es un gana-gana, gana la comunidad, gana la empresa metro y el inversionista que haga las inversiones pues tenga una retribución y una utilidad dentro del marco de lo normal de este tipo de proyectos”, destacó Narváez .

Todavía no se ha concretado qué tipo de estructura será. El prototipo en que se ha pensado ha sido un edifico entre dos o tres pisos para que sea un centro comercial y otro edificio que sea una torre entre 10 y 12 pisos que puede ser para viviendas o para oficinas.