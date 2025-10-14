Movilidad, infraestructura, turismo y cultura: los temas de la primera cumbre Bogotá Moderna

Proyectos estratégicos, turismo, cultura, innovación social y una mirada hacia el futuro, son algunos de los temas que se tratarán en la primera Cumbre Bogotá Moderna que se realizará este miércoles 15 de octubre.

El escenario para las conversaciones con expertos, será la universidad EAN en el salón Fundadores y está ubicada en la calle 79 N. 11 - 45. La agenda inicia desde las 8:30 a.m. y tiene programación durante todo el día.

El evento, que tienen alto impacto social y político, nace tras los cambios por los que atraviesa la capital y busca ‘poner sobre la mesa’ los retos en transporte, movilidad, empleo, educación y mucho más.

Algunos de los invitados son: Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Carlos Fernando Galán, alcalde Mayor de Bogotá y entre otros.

La primera cumbre Bogotá Moderna es una iniciativa de Prisa Media, en alianza con Lagos de Torca, Bancolombia, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, Quora Inspira y Amarilo creamos espacios.

Conozca más detalles de la programación aquí: