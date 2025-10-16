Bloqueo en la Troncal de Oriente, en el Magdalena, por protesta de transportadores contra fotomultas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santa Marta

Desde las primeras horas de este jueves, el sector transportador de la Zona Bananera, Fundación y Santa Marta, bloquean la carretera Troncal de Oriente en señal de protesta por la instalación de cámaras de fotomultas en este importante corredor vial.

Según denuncian los conductores, al parecer, se están imponiendo cerca de seis comparendos diarios por vehículo, lo que consideran una medida desproporcionada que afecta directamente su economía. Aseguran, además, que el sistema de fotodetección se ha convertido en un instrumento de recaudo y no en una herramienta para mejorar la seguridad vial.

El bloqueo ha generado congestión vehicular y largas filas de automóviles, afectando a cientos de viajeros que transitan por la Troncal de Oriente, una de las vías más importantes que conecta la Costa Caribe colombiana.

Las autoridades locales y representantes de los transportadores adelantan diálogos para buscar una solución que permita levantar el bloqueo y garantizar la movilidad en la zona.