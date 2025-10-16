Autoridades alertan sobre incendios forestales provocados en zonas rurales de Neiva

Neiva

Este año, a diferencia del 2023 y 2024, la situación de los incendios forestales ha mostrado una leve mejoría. Mientras en los años anteriores se registraron más de 3.800 hectáreas afectadas, en lo corrido del 2025 se contabilizan cerca de 400. Sin embargo, las autoridades advierten que el riesgo sigue siendo alto, especialmente en las zonas rurales como la vereda San Francisco, donde hace pocos días se quemaron alrededor de 100 hectáreas.

Las condiciones climáticas han sido más favorables, pero la comunidad continúa realizando quemas que terminan fuera de control. Esta práctica pone en riesgo acueductos veredales como los de Peña Blanca, Tamarindo y San Francisco. La falta de conciencia ambiental y la manipulación del fuego sin medidas de precaución siguen siendo las principales causas de emergencia en el municipio.

Elmer Peña, bombero oficiale firmo que “otro factor preocupante son los puntos de acumulación de residuos en diferentes sectores de la ciudad. Sitios como el basurero de la calle 64, el ubicado frente al Santa Lucía Plaza y los alrededores del jardín botánico, se han convertido en focos de incendios provocados. Según las autoridades, el 99,9 % de los incendios en Neiva son intencionales, y ya se han iniciado procesos sancionatorios contra personas identificadas cometiendo estas acciones.

La temporada crítica de incendios forestales se extiende entre julio y septiembre, aunque este año la llegada del invierno se ha retrasado. Las quemas, además de destruir la vegetación, aumentan el riesgo de deslizamientos y avalanchas cuando comienzan las lluvias. Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para evitar estas prácticas que ponen en peligro la vida, el ambiente y la infraestructura de la región.