A sus 93 años, el padre Diego Jaramillo es condecorado por la Alcaldía de Yarumal

Yarumal, Antioquia

En la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, la Alcaldía de Yarumal, en el Norte de Antioquia, rindió un emotivo homenaje al padre Diego Jaramillo Cuartas para celebrar su vida, su obra y su legado espiritual. El acto reconoció la trayectoria de este yarumaleño que, a través de su labor pastoral, ha llevado la fe católica a todos los rincones del país.

Durante la ceremonia, el sacerdote recibió la Medalla al Mérito Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, una distinción que exalta su compromiso con la labor social, el amor al prójimo y su aporte a la evangelización.

El acto solemne, presidido por el alcalde Cristian Céspedes, destacó el legado espiritual, educativo y social del padre Diego, una figura que ha marcado profundamente la historia de El Minuto de Dios y de Colombia.“Con el sello de San Juan Eudes, el padre Diego ha caminado con corazón grande y ánimo decidido, llevando el mensaje del Evangelio a través de su testimonio de vida y su incansable labor pastoral”, expresó la Alcaldía durante el homenaje.

Vida y obra del padre Diego Jaramillo

A sus 93 años, el padre Jaramillo continúa siendo una de las figuras religiosas más reconocidas de Colombia. Desde 1992 dirige el programa El Minuto de Dios, un espacio televisivo que transmite un mensaje de fe y esperanza en tan solo un minuto. Este programa se emitió por primera vez en 1955 bajo la dirección del padre eudista Rafael García Herreros, y desde su fallecimiento, el padre Jaramillo ha mantenido vivo su legado.

Nacido el 19 de mayo de 1932 en Yarumal, Antioquia, el padre Diego Jaramillo es teólogo, escritor y docente. Además, ha liderado durante más de tres décadas la Corporación Organización Minuto de Dios, impulsando proyectos sociales, educativos y de desarrollo comunitario en distintas regiones del país.

Con este reconocimiento, el municipio de Yarumal celebra la vida de uno de sus hijos más ilustres, cuyo ejemplo de servicio, fe y entrega sigue inspirando a miles de colombianos.