Tunja se viste de solidaridad en el Banquete del Millón
Fe, esperanza y generosidad se unieron en el Club Boyacá, donde los tunjanos demostraron que un solo gesto puede transformar muchas vidas.
El Club Boyacá fue escenario de un encuentro donde la fe y la solidaridad se fundieron en un solo propósito: transformar vidas. Durante el Banquete del Millón, Tunja demostró que la unión puede convertirse en una poderosa corriente de esperanza. «...Gracias a los tunjanos solidarios, este evento fue una hermosa muestra de lo que somos cuando nos conectamos con un mismo propósito: servir, compartir y transformar vidas...», expresó María Luisa Pedraza, gestora social de la ciudad. Familias, empresas e instituciones se unieron en torno a un gesto de generosidad que reafirma el compromiso colectivo con quienes más lo necesitan.
Más que una cena, el Banquete del Millón se consolidó como un símbolo de compromiso con la esperanza y la empatía. «...Celebramos más que una recaudación; celebramos a una ciudad solidaria, empática y comprometida con el bienestar de todos...», destacó Pedraza, al recordar que los aportes fueron entregados directamente a la Corporación Minuto de Dios, garante de la transparencia de esta obra. La presencia del padre Diego Jaramillo inspiró a los asistentes a continuar construyendo esperanza, mientras las donaciones permanecerán abiertas durante octubre para seguir fortaleciendo este movimiento de amor tunjano.