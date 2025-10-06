Tunja

Tunja se viste de solidaridad en el Banquete del Millón

Fe, esperanza y generosidad se unieron en el Club Boyacá, donde los tunjanos demostraron que un solo gesto puede transformar muchas vidas.

FOTO I ALCALDIA de TUNJA

FOTO I ALCALDIA de TUNJA

Felipe Carreño

Caracol Radio

El Club Boyacá fue escenario de un encuentro donde la fe y la solidaridad se fundieron en un solo propósito: transformar vidas. Durante el Banquete del Millón, Tunja demostró que la unión puede convertirse en una poderosa corriente de esperanza. «...Gracias a los tunjanos solidarios, este evento fue una hermosa muestra de lo que somos cuando nos conectamos con un mismo propósito: servir, compartir y transformar vidas...», expresó María Luisa Pedraza, gestora social de la ciudad. Familias, empresas e instituciones se unieron en torno a un gesto de generosidad que reafirma el compromiso colectivo con quienes más lo necesitan.

FOTO I ALCALDIA DE TUNJA

Más que una cena, el Banquete del Millón se consolidó como un símbolo de compromiso con la esperanza y la empatía. «...Celebramos más que una recaudación; celebramos a una ciudad solidaria, empática y comprometida con el bienestar de todos...», destacó Pedraza, al recordar que los aportes fueron entregados directamente a la Corporación Minuto de Dios, garante de la transparencia de esta obra. La presencia del padre Diego Jaramillo inspiró a los asistentes a continuar construyendo esperanza, mientras las donaciones permanecerán abiertas durante octubre para seguir fortaleciendo este movimiento de amor tunjano.

