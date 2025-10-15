Varias familias en Colinas del Tunal deberán evacuar sus viviendas tras afectaciones por lluvias

Cúcuta

Los aguaceros que cayeron el pasado fin de semana en Cúcuta, provocó las primeras afectaciones en barrios periféricos de la ciudad. Más de siete familias del asentamiento humano Colinas del Tunal deberán evacuar sus viviendas por daños estructurales.

“Las lluvias ocasionaron afectaciones en siete viviendas, más o menos. Estamos en compañía de gestión de riesgos, recorriendo, viendo las casas, haciendo el censo de estas familias y viendo las afectaciones que pueden haber, al continuar las lluvias” dijo Raúl Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Colinas del Tunal.

“Por el momento hay tres viviendas que han presentado bastante afectación, ya las familias han sido evacuadas. Hay otras que vemos con riesgo alto, si el invierno sigue, se pueden venir abajo en cualquier momento. Por eso la recomendación es que ellos salgan de ahí mientras eso pasa”, agregó.

Pidió también acompañamiento a la administración municipal con estas familias, resaltando que “es muy fácil decir que salgan, pero ¿Qué hacen esas familias?, ¿Quién va a ver por ellos?, ¿Quién va a gestionar lo que necesitan en otro lugar?“, cuestionó.

Según Arévalo son cerca de 30 personas, entre adultos y niños, los afectados por estas primeras lluvias.