Capturan a presuntos integrantes del Tren de Aragua, señalados de microtráfico y extorsión
Diez órdenes de captura más fueron notificadas en centros carcelarios.
Cúcuta
Autoridades en Cúcuta lograron la captura de ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua señalados de microtráfico y extorsión en zona de frontera.
En total fueron 18 órdenes de captura. Ocho de esas se hicieron efectivas y diez más fueron notificadas a personas privadas de la libertad.
“Un total de 18 órdenes de captura se emitió un juez de la República a pedido de la Fiscalía General de la Nación. Un trabajo investigativo coordinado con nuestra Sijín y en nuestro Gaula, donde fueron capturadas ocho personas y diez más se notificaron en centro carcelario”, explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.
Agregó que “estas personas estaban dedicadas al tráfico de estupefacientes, a la extorsión, generaban rentas criminales a la Organización Transnacional Tren de Aragua por 700 millones de pesos semanales y fue capturado su principal cabecilla”.
Según lo informó el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, los capturados fueron identificados como:
- Luis Enrique Gutiérrez, alias “Patrón”.
- Larry Alberto Torres, alias “Cochino”.
- Joiquer Alexander Araíz, alias “Joiquer”.
- Rubén Darío Vallecillo, alias “Rubén”.
- Ruth Franco, alias “La Flaca”.
- Miguel Ángel Molina, alias “Pito”.
- John Alexis Flores, alias “Johan”.
- Junior Alexander Márquez, alias “Robert”.
Aseguró el coronel Ojeda que esto hace parte de su trabajo contra las bandas transnacionales que tienen injerencia en esta zona de frontera.