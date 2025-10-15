Capturan a presuntos integrantes del Tren de Aragua, señalados de microtráfico y extorsión

Cúcuta

Autoridades en Cúcuta lograron la captura de ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua señalados de microtráfico y extorsión en zona de frontera.

En total fueron 18 órdenes de captura. Ocho de esas se hicieron efectivas y diez más fueron notificadas a personas privadas de la libertad.

“Un total de 18 órdenes de captura se emitió un juez de la República a pedido de la Fiscalía General de la Nación. Un trabajo investigativo coordinado con nuestra Sijín y en nuestro Gaula, donde fueron capturadas ocho personas y diez más se notificaron en centro carcelario”, explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

Agregó que “estas personas estaban dedicadas al tráfico de estupefacientes, a la extorsión, generaban rentas criminales a la Organización Transnacional Tren de Aragua por 700 millones de pesos semanales y fue capturado su principal cabecilla”.

Según lo informó el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, los capturados fueron identificados como:

Luis Enrique Gutiérrez, alias “Patrón” .

. Larry Alberto Torres, alias “Cochino” .

. Joiquer Alexander Araíz, alias “Joiquer” .

. Rubén Darío Vallecillo, alias “Rubén” .

. Ruth Franco, alias “La Flaca” .

. Miguel Ángel Molina, alias “Pito” .

. John Alexis Flores, alias “Johan” .

. Junior Alexander Márquez, alias “Robert”.

Aseguró el coronel Ojeda que esto hace parte de su trabajo contra las bandas transnacionales que tienen injerencia en esta zona de frontera.