Sofía Jirau, primera modelo con síndrome de down en Victoria’s Secret

Sofía Jirau, primer modelo de Victoria's Secret con síndrome de down, habló en 6AM Hoy Por Hoy y contó cómo fue su vida para llegar a este mundo del modelaje, sin importar su enfermedad.

La modelo mencionó que desde pequeña estaba con el sueño de modelar y que esto la hacía muy feliz.

Por otro lado, explicó que uno de sus sueños en esta industria es conocer a Jennifer López, así como bailar en un escenario e ir a Europa con 25 años a la Torre Eiffel.

Finalmente, mencionó que tiene pareja, que la gente en redes sociales la ha tratado muy bien y que esto le genera mucha felicidad.

"Tengo muchos de comentarios y likes, estoy alegre y agradecida. Yo trabajo duro, voy al gym, me mantengo saludable. Tengo novio, se llama Cristopher, él cocina bien bueno; me manda flores, peluches, me encantan los regalos", contó.