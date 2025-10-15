Toma de ministerios en Bogotá: así amanecen los principales edificios gubernamentales

En el marco del Congreso de Pueblo, cientos de pueblos indígenas, comunidades campesinas y poblaciones negras llegaron a la capital del país para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con las promesas que adquirió en cuanto a restitución de tierras, seguridad en sus territorios, reformas agrarias entre otros.

Más de 1.720 indígenas se concentraron en la sede de la Universidad Nacional, sin embargo, se desplazaron hacia las diferentes entidades nacionales e instalaron sus carpas en forma de huelga ante que el ejecutivo atienda sus peticiones.

Los manifestantes se encuentran asentados en las siguientes sedes:

* Ministerio de Vivienda

* Ministerio del Interior

* Sociedad de Activos Especiales (SAE)

* Unidad para la víctimas

* Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Aunque la mayoría de las tomas se hicieron de manera pacífica, en la sede del Ministerio de Agricultura, que queda en el Centro Comercial San Martín, algunos encapuchados vandalizaron las cámaras de video seguridad.

Los manifestantes pasaron la noche afuera del edificio con carpas, una olla comunitaria y entregaban panfletos sobre la razones de la jornada de movilizaciones.

Ante situación, los trabajadores tuvieron que evacuar las instalaciones de los edificios y hay incertidumbre de si este miércoles podrán regresar a trabajar.

Noticia en desarrollo...