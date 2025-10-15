Siguen las amenazas a los precandidatos y la UNP no tiene contrato para reforzar seguridad ¿por qué?

Gobernación del Valle demanda mayor acción ante de la UNP ante crisis de seguridad. Foto: Colprensa.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que el Ministerio Público realiza una vigilancia preventiva sobre un contrato relacionado con la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que se declarara desierta la licitación para la compra de vehículos destinados a la seguridad de precandidatos y candidatos en el país.

El jefe del órgano de control explicó que la Procuraduría está cumpliendo con su función de acompañamiento y prevención en los procesos contractuales del Estado, con el propósito de garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

“Estamos adelantando la labor normal de la Procuraduría, que es acompañar y prevenir, precaver que las contrataciones estatales con recursos del fisco público se hagan de la mejor manera, la más adecuada”, señaló Eljach.

El procurador también aclaró que, hasta el momento, la entidad no ha abierto investigación formal, pero no descartó que se pueda iniciar una indagación preliminar si se encuentran elementos que así lo ameriten.

“Si encontramos fundamentos para abrir unas preliminares, se hará en su momento y de ahí para adelante veremos qué arrojan las pruebas que se recauden”, añadió.

En cuanto a la situación específica de la UNP, Eljach explicó que la licitación para la adquisición de vehículos fue declarada desierta porque no se presentaron oferentes, a pesar de contar con los recursos disponibles.

“El señor director de la UNP (Augusto Rodríguez) informó hace unos días que se habían abierto las licitaciones y no se presentaron oferentes, tuvo que declararlas desiertas. Habiendo plata para buscar la seguridad de los precandidatos y los candidatos, de pronto no se tuvo cuenta del mercado, y no se puede obligar a vender al Estado”, precisó.

El Procurador insistió en que su labor preventiva busca evitar irregularidades en la contratación pública.