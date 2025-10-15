Sicario asesinó a hombre y dejó heridos a sus dos hermanos en un estadero, en Cartagena

Cartagena

Sin importar la presencia de otras personas en un estadero ubicado en la manzana 74 del barrio Bicentenario, sur de Cartagena, un sicario acabó con la vida de un joven de 25 años identificado como Gleider Antonio Rodríguez y dejó heridos a sus dos hermanos.

La Policía Metropolitana aseguró que los tres parientes se encontraban departiendo en la parte externa del establecimiento abierto al público. De un momento a otro, un sujeto desconocido llegó al lugar y sin mediar palabra accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Gleider Antonio llevó la peor parte al recibir varios balazos, uno de ellos en la cabeza. De inmediato, fue trasladado al CAP de Bicentenario, sin embargo, llegó sin signos vitales ante la gravedad de las heridas.

Sus dos hermanos de 30 y 36 años, resultaron heridos al intentar reaccionar contra el pistolero que perpetró el crimen. Ambos fueron remitidos a un centro asistencial, donde se recuperan.

El sicario emprendió la huida con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

La Policía confirmó que el occiso presentaba una anotación judicial por el delito de homicidio (2017). La víctima era operador de montacarga, pero al quedar sin trabajo se dedicaba a la venta de gallos de pelea.