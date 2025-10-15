“Si no cumplen, tendremos moción de censura”: regaño de Lidio a ministros de Petro por inasistencias

Congreso

La plenaria del Senado de la República aplazó la realización del debate de control político al Gobierno Petro por la crisis del Icetex, debido a que los ministros de Educación, Daniel Rojas, y de Hacienda, Germán Ávila, no asistieron.

Ambos jefes de cartera, que eran los citados junto al director del Icetex Álvaro Urquijo, presentaron una excusa y delegaron a viceministros, decisión que causó molestia no solo en los citantes delegaron debate, sino en la mesa directiva de la plenaria, encabezada por el presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García.

“Con el debido respeto de los viceministros que se han hecho presentes, no podemos mal acostumbrarnos a que las citaciones, los debates de control político que haga el Senado de la República no sean importantes para los ministros titulares. El Senado de la República se respeta. Y yo como presidente y la mesa directiva vamos a hacerlo respetar sin ningún tipo de titubeos”, afirmó García.

En medio de la discusión para aprobar la proposición con la que se aplazó el debate, el presidente de la rama legislativa hizo una advertencia a los jefes de cartera del Gobierno Petro: “señor secretario, disculpe una moción de observación de parte de la mesa directiva, que es una advertencia en el cumplimiento de sus deberes establecidos en la ley quinta. Si no cumplen en la siguiente citación, tendremos nuestra herramienta de moción de censura al ministro que no se haga presente”.

El senador liberal cuestionó que “los ministros me criticaron porque no los dejé entrar a una votación de magistrados de la Corte Constitucional, pero no vienen a defender los proyectos de sus carteras, no vienen a defender los debates de control político. Ahí sí no hay crítica”.