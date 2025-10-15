“Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”: Carolina Corcho

Colombia

La precandidata presidencial, Carolina Corcho, informó que sigue firme con su intención de participar en la consulta interna del 26 de octubre en la que el Pacto Histórico busca elegir a un candidato único a la presidencia, esto pese a la decisión del también precandidato Daniel Quintero, de declinar su participación.

“Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”.

A propósito de dicha consulta, la exministra de Salud también pidió a la Registraduría que se reimprima el tarjetón electoral que se utilizará en esta elección “con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta”.

Pide Corcho además a la organización electoral que se asuma la “debida custodia de los tarjetones por parte del Estado, que se permita que los tres precandidatos de manera ecuánime y con igualdad de garantías podamos inscribir testigos electorales”.

La precandidata también afirmó que espera que Quintero “regrese a continuar con su participación” en la consulta y solicitó a todos y todas las precandidatas y precandidatos del Pacto Histórico, “que se pronuncien frente al Registrador Penagos para que se corrija el tarjetón y se pueda llevar adelante la Consulta”.