El próximo presidente de Colombia será de centro-izquierda: Roy Barreras

El exembajador Roy Barreras publicó en su cuenta de “X” (antes Twitter) un video en el que asegura que está cerca de tomar una decisión sobre una posible candidatura a la presidencia, indicó que: “millones de colombianos deben saber que sus derechos y libertades conquistados tendrán quien los defienda y que sus luchas populares y la tarea de cerrar las heridas sociales continuará”.

En entrevista con 6AM, Barreras habló al respecto de este video y de cómo ve que está en este momento el camino de la contienda electoral en el país y las proyecciones que debe tener Colombia de cara a la elección de un nuevo presidente.

Decisiones del Pacto Histórico:

Con respecto a lo que ha pasado en las últimas horas en el Pacto Histórico donde el precandidato Daniel Quintero aseguró que no participará en la consulta del partido el próximo 26 de octubre, asegurando que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cambiaron las reglas a último momento, Barreras comentó que: “Todavía espero que haya una consulta con un candidato legítimo de la izquierda. Yo he dicho varias veces que el próximo presidente Colombia será de centroizquierda, pero para que sea de esa forma tiene que haber un candidato de izquierda legítimo y una candidatura de centro”.

El exembajador argumentó que siempre ha estado en el centro, con las ideas liberales socio demócratas, “Yo creo que todos tenemos que estar juntos, la unidad es la manera de sacar al país adelante”, afirmó Roy Barreras sobe el equipo que está armando para trabajar en conjunto.

Candidatura presidencial

Aunque el exembajador no quiso dar una respuesta clara sobre si se lanzará finalmente o no como candidato presidencial, por el momento, afirmó que a lo largo del día se debe definir si hay consulta o no del frente amplio en marzo, si hay consulta en octubre, ya que puede ocurrir que se decida hacer una encuesta para elegir candidato de izquierda y pueden existir muchos escenarios: “Yo no improviso, yo hago las cosas bien, los miles de colombianos merecen que se haga la tarea bien, yo construyo sobre certezas”.

Roy Barreras puntualizó que en las próximas horas se decidirá si hay consulta en marzo o mayo, pero antes se deberán reunir y tener varias conversaciones entre partidos, “Lo importante es que la gente sepa que va a haber un camino seguro, tranquilidad y estabilidad, la gente tendrá quien defienda sus derechos y libertades”, finalizó Barreras.