Santa Marta se prepara para la Cumbre Celac con reuniones del Alcalde y delegados internacionales

Santa Marta

En preparación para la IV Cumbre CELAC-UE, que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, el alcalde Carlos Pinedo Cuello lideró una serie de reuniones con delegados internacionales y nacionales para coordinar todos los aspectos logísticos, operativos y de seguridad del evento.

Según datos oficiales, con este importante escenario, se espera que arriben más de 40.000 visitantes, además de 33 jefes de Estado, lo que generará un impacto positivo para la economía local.

Adicionalmente, representantes empresariales y de sociedad civil, visitarán a Santa Marta en el marco de este evento para adelantar, de forma paralela, espacios de diálogo que tendrán incidencia en el panorama internacional.

Debido a la magnitud de este encuentro, son muchos los desafíos en materia de infraestructura, logística y operación, que la administración distrital bajo la dirección del alcalde Carlos Pinedo Cuello, está lista para asumir.

Durante el encuentro, las secretarías de Gobierno, Infraestructura, Desarrollo Económico y Competitividad; Movilidad, Salud, Cultura y la de Planeación, junto con la OGRICC, la EDUS y el Indetur, conformaron una mesa de trabajo conjunta con los representantes de dichas delegaciones para afinar los detalles logísticos y operativos de su visita.

“Para nosotros es un honor y, en especial, una gran responsabilidad ser sede de este encuentro histórico, que estrecha los lazos entre América Latina, el Caribe y Europa, y que reafirma el papel de Santa Marta como ciudad de diálogo y cooperación. Tengan la plena seguridad de que esta ciudad será su hogar durante esta Cumbre: Un lugar donde el diálogo internacional se encontrará con la belleza de nuestras playas, la riqueza natural de la Sierra Nevada y la calidez inigualable de nuestra gente”, sostuvo Carlos Pinedo Cuello.

Asimismo, en un trabajo articulado con el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se determinaron los detalles de seguridad que garantizarán el pleno desarrollo de la Cumbre CELAC-UE.

De igual forma el director de Protocolo de la Cancillería de Colombia, Rafael Arismendi, destacó que: “realizamos una reunión interinstitucional en donde pudimos visualizar en qué consiste este gran evento con actores que son muy importantes para que esta cumbre se dé en el marco de los 500 años de Santa Marta”.

Con la realización de esta Cumbre, Santa Marta estará nuevamente en la agenda nacional e internacional, tras la presencia de mandatarios de todo el mundo que estarán presentes en el escenario del diálogo y la cooperación internacional.