“Que nos paguen”: extrabajadores de UNICAT en Cartagena protestaron para exigir sus liquidaciones

Extrabajadores de UNICAT, la empresa del chance en liquidación en Cartagena, realizaron una manifestación en la Torre del Reloj, en pleno Centro Histórico, para exigir el pago de sus liquidaciones y acreencias laborales. Los manifestantes aseguraron ante los micrófonos de Caracol Radio que completan 11 años de lucha sin que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Gobierno Nacional solucionen su situación.

“La protesta es respuesta a la desidia que tiene la SAE con los trabajadores de la empresa del chance Unicat en liquidación. Somos 625 trabajadores que iniciaron la lucha desde hace 11 años, ocho de ellos ya fallecieron sin recibir el dinero que les correspondía”, manifestó María Luján, afectada y líder del proceso.

Denuncian que hay recursos disponibles

Los extrabajadores denuncian que la SAE mantiene estancado el proceso de pago a pesar de que hay recursos disponibles. Según la líder, existen más de 15.000 millones de pesos producto de la venta de bienes incautados a la antigua empresa, pero la entidad se niega a iniciar los pagos.

Asimismo, los trabajadores cuestionaron el papel del liquidador, Francisco Martínez Garavito, señalando que ha sido ineficaz durante su gestión de cinco años en el proceso. “Tiene 5 años de estar en este proceso con nosotros, lo pusieron para que nos solucionara nuestros problemas y no ha hecho nada”, expresó Luján.

Algunos de los afectados han ganado sus procesos legales, y los jueces han dictaminado que tienen derecho a la indemnización, sin embargo, la SAE ha decidido apelar las sentencias en lugar de pagar.

La espera de once años ha tenido un grave impacto social y económico en las familias ya que muchos de los extrabajadores son cabezas de familia que no han logrado reinsertarse en el mercado laboral formal.

Llamado urgente al Presidente Gustavo Petro

La manifestación tuvo como propósito principal enviar un mensaje directo a la Sociedad de Activos Especiales y, especialmente, al presidente de la República, Gustavo Petro.

“Gustavo Petro, yo voté por ti. Te pido de todo corazón que nos ayude en esta problemática con la SAE exigimos que nos paguen, que se sienten con nosotros a conciliar”, concluyó Luján.