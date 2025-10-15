Presuntos feminicidas de Sharit Ciro podrían quedar en libertad por vencimiento de términos

Ibagué

Caracol Radio conoció el llamado de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Tolima al revelar que existe la posibilidad de que los presuntos feminicidas de la joven Sharit Ciro Parra obtengan la libertad por vencimiento de términos. La entidad y la familia de la víctima solicitaron un acompañamiento especial para evitar que el crimen quede impune.

Sharit Ciro Parra, de 19 años, fue hallada sin vida el pasado 8 de marzo en una zona boscosa de la comuna seis de la ciudad de Ibagué, luego que fuera citada en un sector cercano para una supuesta cita de trabajo, pero terminó encontrado la muerte.

Su cadáver presentaba heridas con arma blanca y posibles signos de violencia sexual. Posteriormente, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía hicieron efectivas las capturas de los dos principales sospechosos, quienes actualmente se encuentra detenidos.

El 16 de marzo, las autoridades detuvieron en el barrio Kennedy de Bogotá a Brandon Andrés Archila Cruz de 21 años y en un barrio de Ibagué a Santiago Hurtado González de 19 años, como presuntos responsables de este caso de feminicidio.

¿Libertad por vencimiento de términos para los presuntos asesinos?

Luego de siete meses, la Secretaría de la Mujer del Tolima y la familia de la víctima dieron a conocer este miércoles 15 de octubre que la defensa de los presuntos asesinos busca que se les otorgue la libertad por vencimiento de términos.

Sharit Alexandra Ciro Parra, joven asesinada en Ibagué Ampliar

“Hemos hecho un acompañamiento muy exhaustivo con la familia de la joven Sharit Ciro, pero hoy con preocupación debemos informar que este 16 de octubre se realizará una audiencia en la cual la defensa pedirá libertad para los presuntos victimarios. Queremos un especial acompañamiento de los entes judiciales y administrativos para que este caso no se dé, para que esta muerte no quede impune”, manifestó Luz Nelly Arbeláez, secretaria de la Mujer del Tolima.

Por su parte, el grupo psicojurídico de la Secretaría de la Mujer del Tolima radicó memoriales a todos los entes de control administrativos y judiciales correspondientes, en busca de que no se permita la libertad de los procesados por el vencimiento de términos.

¿La preocupación de la familia de Sharit Ciro?

Luis Eduardo Ciro, hermano de la víctima, expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que los señalados queden libres sin que el proceso judicial haya concluido: “La fiscal que lleva el caso se comunica conmigo y me dice que el abogado defensor solicitó la libertad de los acusados por vencimiento de términos. Esto nos preocupa porque es soltar a las personas que cegaron la vida de mi hermana”.

A su vez, Ciro indicó que, aunque la familia ha dado el tiempo prudente para que el proceso avance bajo la ley, temen que los individuos “salgan sueltos” y “se vuelen,” impidiendo que su hermana obtenga la justicia que requiere.