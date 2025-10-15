Planta de regasificación de Cartagena presentó problemas en su arranque

Cartagena

La terminal de regasificación de gas natural licuado de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), ubicada en Cartagena, tuvo que suspender nuevamente sus operaciones tras una falla eléctrica ocurrida pocas horas después de finalizar los trabajos de mantenimiento programado.

Según el comunicado de la empresa, las operaciones se habían reanudado a la medianoche del 15 de octubre, luego de culminar en el tiempo previsto las labores en la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU). Sin embargo, durante las primeras horas de funcionamiento se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico, mecanismo de protección que actúa ante posibles sobrecargas.

De inmediato, personal técnico de SPEC LNG y del operador de la FSRU, la firma Hoegh, iniciaron las labores para identificar el origen de la falla y ejecutar las acciones necesarias para restablecer el servicio.

La compañía señaló que ya informó a las autoridades competentes y a los agentes del mercado energético sobre la situación, con el fin de garantizar el suministro de gas en el país mientras se normaliza la operación.

SPEC LNG indicó que trabaja para superar la contingencia en el menor tiempo posible y anunció que mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances del proceso de reparación y reinicio de operaciones.

