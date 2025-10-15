Bogotá

Megaferia de Empleo en Bogotá: más de 15 mil vacantes disponibles

La jornada se llevará a cabo este viernes, conozca aquí los detalles.

Megaferia de Empleo.vía: bogota.gov.co

Daniel Cartagena

El espacio de eventos Corferias, será el escenario de la Megaferia Distrital de Empleo en su segunda edición. 150 empresas estarán en la feria ofreciendo más de 15 mil empleos para todos los perfiles y todas las edades.

El alcalde Carlos Fernando Galán, habló de la primera edición de esta jornada, afirmando que “en la anterior Megaferia, que fue en marzo, cerca de 6 mil personas encontraron empleo” expresó el alcalde, mostrando la oferta que esta feria laboral ofrece.

Los sectores laborales que estarán en la feria son los siguientes:

  • Comercio y ventas.
  • Manufactura/industria.
  • Financiero.
  • Tecnológico.
  • Industrias creativas.
  • Salud.
  • Construcción.

De igual manera, habrá más de 3 mil vacantes disponibles para profesionales. La Megaferia comienza desde las 7 de la mañana e irá hasta las 4 de la tarde, para inscribirse, consulte aquí.

