Paola Jara se le mide a los corridos con “Pidiendo Cacao”
Mezcla despecho, picardía y poder femenino junto a Kelly Cárdenas
Paola Jara, una de las voces más representativas de la música popular colombiana, cierra el 2025 con una colaboración que promete convertirse en himno entre amigas.
Kelly Cárdenas, joven cantautora con gran proyección, nacida en Ibagué y criada en Sincelejo, se unen para presentar “Pidiendo Cacao”, un corrido popular movido y directo que retrata al hombre arrepentido que regresa cuando ya nadie lo espera.
La canción, cargada de ironía y carácter, convierte el dolor en fuerza y el arrepentimiento en una historia para cantar a todo pulmón. Fue grabada en Ultrasonido Estudio bajo la producción de Andrés Alzate, con coproducción de Simón Vauri y mezcla y masterización de Juan Esteban Duque.
El videoclip fue rodado en Medellín, ahora, ambas artistas estarán presentes en el festival “Pa’ Gozar y Cantar 2.0” el próximo 28 de febrero en el Estadio El Campín, compartiendo escenario con figuras como Calibre 50, Arelys Henao, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Francy, John Alex Castaño, Charrito Negro y Álzate.
En entrevista con Caracol Radio y Radio Santa fe nos contaron muchas cosas:
Paola Jara y Kelly Cárdenas agradecen a Dios, los medios y sus seguidores por el respaldo a esta canción hecha para cantar con carácter, reírse de lo que antes dolía y recordar que en el amor no siempre hay segundas oportunidades.