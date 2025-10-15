Mujer laboyana paga siete millones por una libra de café en la subasta Expocafé 2025 en Pitalito

Neiva

Durante la feria Expocafé 2025, celebrada en el municipio de Pitalito, una mujer huilense se robó todas las miradas al comprar por siete millones de pesos una libra de café de alta calidad. Se trata de Rubiela Ordóñez, tostadora de Café Don Joaquín, quien destacó que su compra fue un acto de reconocimiento al arduo trabajo de los caficultores del Huila. “El café vale oro, porque detrás de cada grano hay esfuerzo y amor campesino”, expresó emocionada.

Rubiela contó que viene de una familia de tradición cafetera, donde desde niña aprendió a sembrar, cosechar y cuidar los cafetales. Junto con su hermano José Joaquín, reconocido catador nacional e internacional, han logrado posicionar su marca en mercados de Estados Unidos, República Checa y España. “Llevamos diez años como empresa y este logro representa el fruto de muchas madrugadas y sacrificios”, relató.

La empresaria huilense aseguró que su decisión de ofertar la libra ganadora fue impulsada por su conocimiento del producto y su deseo de visibilizar el talento local. Un café de 88 puntos, ejemplo que llena de orgullo a los habitantes de Bruselas, Pitalito, evento donde los compradores internacionales disfrutaron de la calidad del grano.

Ahora, la libra de café será enviada a Madrid, donde se exhibirá en las diferentes tiendas, uno de los puntos de venta de su marca. La perseverancia y el amor por el campo pueden llevar a los pequeños productores del Huila a conquistar escenarios internacionales y a seguir posicionando el café colombiano como el mejor del mundo.