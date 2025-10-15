MinAgricultura anuncia condonación de hasta el 100% de intereses en deudas en mora de arroceros

Para cumplir los acuerdos con los productores de arroz, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino confirmó que se han implementado alivios financieros para la condonación de deudas con garantías pagadas por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), como Líneas Especiales de Crédito (LEC) con tasas subsidiadas para el sector y créditos para la Reactivación Agropecuaria, a través del cual se apoya la normalización y el financiamiento barato a los productores afectados.

Dijo que, durante los últimos dos meses, las jornadas de alivios financieros lideradas por Finagro y el Banco Agrario, con el acompañamiento del Ministerio, han permitido aplicar condonaciones de hasta el 80% del capital y del 100% de los intereses a pequeños y medianos productores del sector arrocero, contribuyendo a mejorar su situación financiera.

Agregó que gracias a esta articulación institucional, se han atendido más de 650 productoras y productores de Pore y Yopal (Casanare); Lérida, El Espinal y Purificación (Tolima); Aguachica (Cesar); Majagual y San Marcos (Sucre); Tierralta (Córdoba), Villavicencio, Puerto López y Granada (Meta), Arauca y Arauquita, entre otros municipios estratégicos para la producción nacional de arroz.

En estas jornadas, Finagro y el Banco Agrario han alcanzado acuerdos de pago por más de $670.3 millones y se han realizado condonaciones en deudas con respaldo de la garantía del FAG por valor de $325 millones.

“Seguimos avanzando no solo en los acuerdos con las y los productores arroceros del país, sino también en el fortalecimiento de esta cadena a partir del ofrecimiento de alivios financieros a pequeñas y pequeños productores, que son a quienes debemos proteger para un sector más justo y competitivo” dijo la ministra Martha Carvajalino.