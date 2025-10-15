Lluvias en Tunja dejan calles inundadas y bomberos llaman a la prevención

La explosión de una camioneta Chevrolet Tracker se presentó en el parqueadero de la Manzana 4 del barrio Antonia Santos de Tunja / Foto: Bomberos Tunja.

Las intensas precipitaciones que se registraron este domingo en Tunja provocaron inundaciones y emergencias menores en los barrios El Dorado y Fuente Higueras, así como en la zona de descargue. Según el capitán de Bomberos, la atención se concentró en aproximadamente 25 llamados de la comunidad, donde «...las alcantarillas no dieron abasto debido a la gran cantidad de agua, que terminó ingresando a algunas viviendas por el rebose de las calles...».

El capitán de Bomberos enfatizó la importancia de la prevención ante la temporada de lluvias. «...La idea es que cada familia mantenga limpias las canaletas de sus viviendas, no deje escombros ni basura en las calles y aproveche los horarios de recolección adecuados, para evitar que los desagües se tapen y se presenten inundaciones...», explicó, resaltando además las campañas educativas que realiza el Cuerpo de Bomberos en colegios y comunidades.

Sobre medidas a largo plazo, el capitán de Bomberos indicó que la prevención requiere coordinación entre diversas entidades. «...Bomberos Tunja hace campañas de prevención, pero otras instituciones como Veolia, la OPTC y Servi Tunja realizan limpieza de alcantarillas, ríos y laderas para reducir riesgos. Nuestro papel principal es atender emergencias cuando ocurren, pero la comunidad también debe colaborar con su responsabilidad en el manejo de basuras...»”, concluyó.