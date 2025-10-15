La Secretaría de Educación de Ibagué le debe más de $3 mil millones en servicio de energía a Celsia

Ibagué

Caracol Radio conoció que más de 1.000 estudiantes de la institución Educativa Diego Fallón estuvieron sin servicio de energía desde el pasado jueves 9 de octubre por una deuda de más de $3 mil millones que tiene la Secretaría de Educación de Ibagué con la empresa Celsia.

Precisamente, la denuncia la hizo el presidente del Sindicato de Maestros del Tolima SUTET SIMATOL, Jessiel Melendro, al hacer un llamado a la Alcaldía para que cuanto antes logre un acuerdo con la empresa Celsia para evitar este tipo de medidas.

“Requerimos que se solucione este problema para que se garantice el sistema de energía a las instituciones educativas, en este caso para que la Alcaldía llegue a un acuerdo con la empresa Celsia”, dijo Jessiel Melendro, presidente de SUTET SIMATOL.

La misma situación había ocurrido hace unas semanas en el colegio Liceo Nacional donde también se presentó el corte del servicio de energía por falta de pago por parte de la administración municipal.

La Secretaría de Educación confirma la deuda que tiene el municipio con Celsia

Según el secretario de Educación, Diego Guzmán, el problema se registra desde el mes de julio, por lo que se viene abonando mes a mes, pero no se pudo cumplir en octubre, por lo que la empresa decidió cortar el servicio de energía.

“En agosto abonamos $250 millones, en septiembre $500 millones y en octubre el representante de Celsia se centró en una cifra de $1.000 millones, situación a la que no pude comprometerme. Logramos reunir $770 millones”, dijo Guzmán.

El secretario de Educación resaltó que a raíz de lo que está sucediendo, se decidió radicar una acción de tutela para que un juez proteja el derecho a la educación de los estudiantes de la ciudad y de esta manera no se vuelva a cortar el suministro de energía.

“Logramos un acuerdo, aceptaron los $770 millones, llegando a un valor de los $1.600 millones en abonos, esperamos en el mes de noviembre reunirnos para seguir haciendo acuerdos de pago”, puntualizó.

Dato: Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué, hizo un llamado a los directivos, docentes y estudiantes para que se haga un consumo razonable de energía y agua.