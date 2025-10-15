Icontec certificó a Findeter como empresa de carbono neutral

Icontec otorgó a la empresa colombiana Findeter, la Financiera de Desarrollo Territorial, la Declaración de verificación de inventario de gases de efecto invernadero, GEI, y también la reconoció como una organización de carbono neutro certificado, es decir, la entidad ha trabajado para mitigar el cambio climático y contribuir día a día con el medio ambiente.

De acuerdo con el presidente de la Banca, Juan Carlos Muñiz Pacheco, “desde 2010 la entidad viene midiendo su huella de carbono organizacional y compensando al medio ambiente mediante proyectos de siembra y compra de certificados de carbono como una buena práctica sostenible”.

A su vez, precisó que internamente la compañía promueve el uso del transporte sostenible como la bicicleta, la patineta y fomenta el aprovechamiento de recursos como el agua y la energía.