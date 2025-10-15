Hombre caminaba por las calles de Talaigua Nuevo en Bolívar con una orden de captura vigente

Cartagena

En desarrollo de las estrategias institucionales para la contención del delito y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, patrullas de vigilancia de la estación de policía de Talaigua Nuevo, lograron en las últimas horas la captura de un hombre de 33 años requerido por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio El Porvenir de dicha población, donde se adelantaban actividades de registro y control.

Durante la verificación de antecedentes, se confirmó que el sujeto tenía una orden judicial vigente por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El capturado fue dejado a disposición del la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas un juez de la república le definirá su situación judicial.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, manifestó: “este resultado son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades, la comunidad y las autoridades territoriales, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los bolivarenses. Seguiremos intensificando los controles y las acciones preventivas para contrarrestar los diferentes hechos delictivos en el departamento en el marco de la estrategia seguros, cercanos y presentes”.