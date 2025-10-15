Hallan cuerpo envuelto en bolsas en un parque de Bosa; autoridades investigan el caso

Colombia

Un cuerpo envuelto en bolsas plásticas negras fue hallado en la mañana de este lunes en un parque del barrio Villa Colombia, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso fue reportado por vecinos que “notaron un olor fétido y una bolsa de gran tamaño abandonada en la zona verde”. Uniformados del cuadrante llegaron al lugar y, al inspeccionar el paquete, confirmaron que se trataba de un cuerpo sin vida en estado de descomposición.

Inspección y levantamiento del cuerpo

La zona fue acordonada mientras unidades de criminalística realizaron las labores de inspección y levantamiento. “La comunidad nos alerta sobre la presencia de un bulto sospechoso. Al llegar, verificamos que se trata de un cuerpo sin vida. Por ahora no se tiene identidad de la víctima”, señaló un vocero policial.

El parque permaneció cerrado durante varias horas mientras peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantaban los procedimientos forenses y la recolección de evidencias.

Investigación en curso

La Fiscalía informó que la identidad, el sexo y la edad de la víctima aún no han sido determinados. También se indicó que las causas de la muerte están por establecerse, pues la investigación forense apenas comienza.

Entre las primeras acciones, los investigadores revisan cámaras de seguridad de la zona para determinar:

En qué momento fue abandonado el cuerpo.

Quiénes podrían estar involucrados en el hecho.

El caso fue abierto oficialmente como noticia criminal, y un equipo especializado asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo y dar con los responsables.