Habitantes de El Campestre en Cartagena protestaron por fallas de energía: ¿qué dice Afinia?

Cartagena

Habitantes del barrio El Campestre en Cartagena protestaron por las constantes fallas registradas en el servicio de energía eléctrica. La manifestación se realizó en toda la vía principal, a la altura de la intersección semafórica ubicada frente a la iglesia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por este bloqueo, Transcaribe se vio obligado a implementar desvíos en las rutas alimentadoras X105, A108 y C001, incluso esta última dejó de cubrir el barrio durante la protesta.

¿Qué respondió Afinia?

Afinia, filial del Grupo EPM, confirmó que en las últimas semanas se han presentado fluctuaciones de voltaje en la zona, situación asociada al estado actual de las redes eléctricas, que requieren una renovación total para garantizar un servicio más confiable y seguro.

A través de un comunicado de prensa, la empresa reiteró que ha propuesto en varias oportunidades adelantar estas obras, sin embargo, su ejecución ha sido postergada debido a la falta de acuerdos con la comunidad.

“Afinia reitera su invitación a los líderes y representantes del sector para retomar espacios de diálogo y concertación que permitan definir soluciones conjuntas en beneficio de todos los usuarios. La empresa mantiene su disposición técnica y social para ejecutar los trabajos necesarios, siempre con respeto por la comunidad y buscando el bienestar colectivo”, aseguró la compañía.